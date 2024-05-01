رئيس مجلس القبائل العربية: سيناء تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قال الشيخ علي أبوفريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، إن سيناء تعيش عصرها الذهبي حاليًا، مشيرًا إلى أن سيناء كانت تُحكم بطريقة قديمة عكس الآن.

وأضاف "أبو فريج" خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن سيناء كانت معزولة طوال الفترات الماضية عن الوادي، متابعًا: "المعديات التي كانت تربط سيناء بمحافظات الوادي كانت تستغرق أكثر من 7 ساعات".

وتابع: "أوجه الشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتنمية سيناء بهذا الشكل، النهاردة ممكن تدخل سيناء في 3 دقائق، الدولة ربطت سيناء بباقي محافظات مصر".