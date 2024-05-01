الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس مجلس القبائل العربية: سيناء تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

جانب من مؤتمر اتحاد
جانب من مؤتمر اتحاد القبائل العربية

قال الشيخ علي أبوفريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، إن سيناء تعيش عصرها الذهبي حاليًا، مشيرًا إلى أن سيناء كانت تُحكم بطريقة قديمة عكس الآن.

وأضاف "أبو فريج" خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن سيناء كانت معزولة طوال الفترات الماضية عن الوادي، متابعًا: "المعديات التي كانت تربط سيناء بمحافظات الوادي كانت تستغرق أكثر من 7 ساعات".

وتابع: "أوجه الشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتنمية سيناء بهذا الشكل، النهاردة ممكن تدخل سيناء في 3 دقائق، الدولة ربطت سيناء بباقي محافظات مصر".

سيناء مجلس شيوخ القبائل العربية الحياة اليوم الرئيس السيسي

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