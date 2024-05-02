"القاهرة الإخبارية": حزب المحافظين قد يخسر عددًا كبيرًا من مقاعده بالبرلمان البريطانى

قال أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن حزب المحافظين في مأزق شديد، ويعاني منذ أكثر من عام ونصف من ضعف الفرص التي تمنحهم بصيص أمل للفوز في الانتخابات البريطانية المحلية والعامة.

الانتخابات البريطانية

وأكد أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن اليوم سيذهب المحافظون مع باقي الأحزاب إلى الانتخابات المحلية، وتُجرى هذه الانتخابات على المحافظين ورجال الشرطة.

الانتخابات المحلية

وأضاف في حديثه، أن الانتخابات اليوم وغدًا في بريطانيا محلية وهي المرحلة الأخيرة قبل الانتخابات النهائية العامة.

وأشار إلى، أن حزب المحافظين مُهدد بخسارة نصف مقاعدة في البرلمان، وهذا عكس حزب العمال الذي تشير التوقعات إلى حصوله على المزيد من المقاعد السياسية، معبرًا:" التوقعات تذهب إلى خسارة حزب المحافظين عدد كبير من مقاعده في البرلمان بالانتخابات العامة".