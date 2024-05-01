إطلاق اسم عالم فضاء مصرى على "كويكب".. من هو الدكتور محمد المعرى؟

كشف الدكتور محمد رامي المعري، العالم المصري، عن تفاصيل إطلاق اسمه على أحد الكويكبات تقديرًا لإنجازاته، قائلًا: "بين الحين والآخر الاتحاد الفلكي الدولي يأخذ ترشيحات من المجتمع العلمي بصورة شبه دورية ومن ثم يقرر تسمية بعض هذه الكويكبات وتغيير اسمها الفلكي لأسماء علماء يعملون على هذه الكويكبات وتكون لهم الأولوية".

وأضاف "المعري" خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أنه من النادر والأكثر شرفًا هو أن تتم تسمية إحدى هذه الكويكبات باسم عالم لا يعمل عليها.

وتابع: "في حالتي.. أنا لا أعمل على هذه الكويكبات بصفة خاصة، إنما عملي بشكل أكبر كان على المريخ وعلى المذنبات والتي تختلف بشكل كبير عن الكويكبات".