حرمان 88 ألف مواطن من التموين لتعديهم على الأراضى.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزارة التنمية المحلية أعلنت مؤخرًا عن حرمان 88 ألف مواطن من التموين بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عزل 70 قيادة وإحالة 378 عاملا بالنيابة الإدارية والعامة؛ بسبب تقاعسهم عن مواجهة التعديات.

وأوضح "موسى" خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن قانون التصالح الذي أطلقته الدولة يعد قانونا مثاليا للمصريين، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كافة المسئولين بأن المواطن المصري "خط أحمر"، ما يعني أنه يجب الانحياز تجاه المواطن وتحقيق ما يستفيد منه.

وأشار "موسى" إلى أنه سيتم البدء في تطبيق قانون التصالح يوم الثلاثاء المقبل، بعد العودة من الإجازات الرسمية، وستستقبل الوحدات على مستوى الجمهورية كافة الطلبات المتقدمة للتصالح.