الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد أزمة الديون.. هل تشهد الجامعة العمالية عصرا جديدا من التميز والابتكار؟

الجامعة العمالية
الجامعة العمالية

أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، على الدعم الرئاسي القوي للجامعة العمالية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الجامعة إلى ريادتها السابقة، وأوضح أن هناك خططًا مدعومة من الدولة لتطوير الجامعة بما يخدم أهدافها التعليمية والتدريبية.

وذكر “جبران” خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أن الجامعة العمالية تضم حاليًا 6 آلاف طالب، وتجري جهود لتحديث برامجها التعليمية لتعزيز الاستفادة منها، مع التأكيد على الحاجة الماسة للتمويل نظرًا لتراكم الديون التي بلغت 450 مليون جنيه.

وتطرق "جبران" إلى توقعاته بأن تصبح الجامعة العمالية قريبًا ضمن الجامعات التكنولوجية الرائدة، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه في مجالات التطوير والتدريب والتأهيل، بفضل تخصصاتها الكبرى مثل الفندقة ومراقبة الجودة.

وأشار إلى الأهمية المتزايدة للجامعات التكنولوجية في مصر، في ظل التطورات التنموية الكبرى والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، والذي يؤدي إلى تغييرات جذرية في سوق العمل.

وأفاد "جبران" أن وزارة العمل بدأت مشروعات لتدريب مليون عامل، مؤكدًا على أهمية تحديث نظام التدريب لتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، وأنه سيتم تدريب مليون عامل للانخراط في هذا السوق الواسع.

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