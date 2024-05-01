بعثة الجامعة العربية: ندعم جهود وقف إطلاق النار فى غزة

قال ماجد عبد الفتاح، سفير بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إنه لمواجهة مأزق الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، لابد من مواصلة الضغط على الولايات المتحدة.

الأزمة الفلسطينية

وأكد “عبد الفتاح” خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن إعداد قرار في الجمعية العامة بفرض عقوبات اختيارية للدول الأعضاء لمنع تزويد إسرائيل بالسلاح ومنح التأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين ومنع شراء المنتجات الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في القضايا التي رفعتها الدول المختلفة أمامها.

وقف إطلاق النار

وتابع: "القضية الفلسطينية عادلة ونبنيها على كل المحاور، ولا ندخر فيها جهدا سواء على جانب تحقيق وقف إطلاق النار ومنع الهجرة الجماعية ودخول كل أنواع المساعدات سواء كان على جانب ضمان دخول فلسطين كدولة عضو كامل في الأمم المتحدة أو زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين".