مخطط خبيث لتهجير الفلسطينيين.. أحمد موسى يكشف سر إنشاء الميناء البحري الأمريكي

ألقى الإعلامي أحمد موسى، الضوء على ما وصفه بالمخطط الأمريكي الخبيث الذي يهدف إلى توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الولايات المتحدة كلاجئين، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تبحث في إمكانية نقل المزيد من الفلسطينيين من غزة، معاملتهم كلاجئين.

وأشار موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء ميناء بحري في غزة تحت مسمى "ميناء بايدن"، والذي يُزعم أنه لنقل المساعدات، لكن الهدف الحقيقي هو تهجير الفلسطينيين ودعم الاحتلال، وأضاف أن واشنطن لم تعارض خطة اقتحام رفح، بل طلبت الاطلاع عليها، مما يشير إلى دعمها للعمليات العسكرية في غزة.

وأشار إلى أن مصر تقف بحزم ضد هذه المخططات، مؤكدًا دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ورفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وحذر "موسى" منذ مارس الماضي من مخططات الولايات المتحدة التي تتخذ من إنشاء ميناء غزة واجهة لأهداف أكبر تتعلق بالتوطين والتهجير ودعم الجيش الإسرائيلي، على الرغم من الخلافات الظاهرة في وسائل الإعلام بين الولايات المتحدة وإسرائيل.‎