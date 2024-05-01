"أسوشيتد برس": بلينكن يدفع حماس للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدفع حماس للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث زار بلينكن إسرائيل الأربعاء للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، قائلًا إن "الوقت حان الآن"، محذرًا من أن حماس ستتحمل اللوم عن أي فشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

واستقبل بلينكن عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والذين كانوا يحتجون خارج اجتماع بينه وبين الرئيس الإسرائيلي، وأخبرهم أن إطلاق سراح أحبائهم هو "في قلب كل ما نحاول القيام به".

الزيارة السابعة وجولته السابعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة

وفي زيارته السابعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر، يحاول بلينكن دفع هدنة من شأنها إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل وقف القتال وتوصيل الغذاء والدواء والمياه التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، ومن المتوقع أيضًا إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين كجزء من الصفقة.

وضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لزيادة توصيل المساعدات خلال الحرب، وأعادت إسرائيل يوم الثلاثاء فتح معبر حدودي مع شمال قطاع غزة الذي تضرر بشدة للمرة الأولى منذ تعرضه لأضرار في بداية الحرب.

وأدى ما يقرب من سبعة أشهر من القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في غزة إلى مقتل أكثر من 34500 فلسطيني، وفقًا لمسئولي الصحة المحليين، وتسبب في كارثة إنسانية.

وقد أدت الحرب إلى نزوح حوالي 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم، وتسببت في دمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن ودفعت شمال غزة إلى حافة المجاعة.

وأعادت إسرائيل فتح معبر حدودي للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة المتضرر بشدة للمرة الأولى منذ تعرضه لأضرار في 7 أكتوبر، في رضوخ لضغوط أمريكية مكثفة لزيادة توصيل المساعدات.

وأعيد فتح معبر إيريز، الذي يتصل مباشرة بشمال غزة، للمرة الأولى يوم الأربعاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

كما أفادت منظمات الإغاثة الدولية عن كارثة إنسانية واسعة النطاق في غزة، محذرة من أن مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون خطر المجاعة في شمال القطاع المحاصر.

وقال الكولونيل موشيه تيترو، المسئول الكبير في مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الوكالة العسكرية الإسرائيلية لشئون المدنيين الفلسطينيين: "هذا هو اليوم الأول الذي نعيد فيه فتح معبر إيريز لطريق قوي ومستمر لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، وقال إنه يتوقع أن يعمل المعبر يوميًا.