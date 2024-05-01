الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير: تحرك الكونجرس الأمريكي لوقف تمويل الأونروا يعيق المساعدات الفلسطينية

الكونجرس الامريكي
الكونجرس الامريكي

ذكرت وكالة فرنس برس، اليوم الأربعاء، أن تحرك الكونجرس الأمريكي لوقف تمويل الأونروا مسؤول عن عجز في الميزانية بنسبة 87%، مشيرة إلى أن تداعيات الكونجرس أدت إلى إعاقة المساعدات الفلسطينية. 

إمدادات الغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة 

 

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الأونروا تتحدث عن "شاحنات تنقل جثثًا من إسرائيل إلى غزة"


وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة في تقرير صادر لها اليوم الأربعاء، عن رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إن إمدادات الغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى غزة تحسنت في شهر أبريل، ولكن لا يزال هناك ما يكفي من المال لعكس الاتجاه نحو المجاعة. 

وأضاف التقرير أنه لا يزال هناك عدد قليل من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة المانحة الكبرى، ما زالت تفرض حظرًا على أموالها للأونروا في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية بأن أعضاء في موظفيها شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وينضم مدير الاتصالات في الأونروا جوناثان فاولر إلى جيني جودولا في فرانس 24 لمناقشة "الأزمة الإنسانية غير المسبوقة" في غزة التي مزقتها الحرب وكيف يؤثر حظر التمويل الأمريكي على عمليات الوكالة التابعة للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش امس الثلاثاء إنه تم إحراز تقدم تدريجي نحو تجنب "مجاعة من صنع الإنسان يمكن الوقاية منها بالكامل" في شمال قطاع غزة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد بشكل عاجل.

ودعا إسرائيل على وجه التحديد إلى الوفاء بوعدها بفتح معبرين إلى شمال غزة حتى يمكن تسليم المساعدات مباشرة من ميناء أشدود الإسرائيلي والأردن والسماح بوصول المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

وقال للصحفيين: "العقبة الرئيسية أمام توزيع المساعدات في أنحاء غزة هي انعدام الأمن للعاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين نخدمهم. يجب ألا تكون قوافل المساعدات الإنسانية والمرافق والعاملين والأشخاص المحتاجين أهدافا".

الكونجرس الأمريكي تمويل الأونروا عجز الميزانية وقف التمويل المساعدات الفلسطينية

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