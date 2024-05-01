بعد حديث الرئيس عنها.. خبير تربوى يكشف لـ"الدستور" أهم الكليات التى يحتاجها سوق العمل

علق الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحديث عن الكليات.

وقال “شوقي” في تصريحات لـ الدستور، إنه لا شك أن التفكير في اختيار الكلية المناسبة للطالب يشغل الكثير من فكر الطلاب وأولياء الأمور منذ بدء التحاقهم بالثانوية العامة، ومع تغير احتياجات سوق العمل أصبحت هناك تحولات في رغبات أولياء الأمور فيما يتعلق بالكلية المناسبة لأولادهم.

وأضاف: مع انضمام الآلاف من الخريجين من الكليات النظرية سنويا، أدرك أولياء الأمور بضرورة التفكير في كليات أخرى أكثر طلبا في سوق العمل وتكون ذات دخل مناسب ومن هذه الكليات: الجامعات التكنولوجية الحديثة، كليات الهندسة واقسام الحاسب الآلي بها، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات العلوم واقسام الحاسب الآلى بها، والأقسام والكليات المناظرة لتلك الكليات والأقسام بالجامعات الأهلية والخاصة الجديدة لأنها توفر فرص عمل فورية وبمرتبات مجزية سواء في مصر أو الدول العربية أو الاجنبية، ولا بد لولى الأمر من تأهيل ابنه لتلك الكليات من خلال إتاحة فرص اشتراكه في الدورات التى تنظمها المؤسسات المتخصصة في مجال البرمجة، وتوفير اجهزة تكنولوجية ذكية له، وتشجيعه على الاتصال بالجامعات الاجنبية ذات السمعة العالمية الطيبة لامكانية حصوله على منح دراسية بها.

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وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة مستعدة لتدريب الشباب على قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وخلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية الاحد الماضى خاطب المواطنين بالقول: «قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق.. مع كل التقدير والاحترام.. هيطلعوا يشتغلوا إيه؟ وتيجوا تقولوا مش بيشغولونا والابن يزعل مني ومن الحكومة».

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يتم العمل عليه من المنزل، وقد يصل عائده للشاب 100 ألف دولار شهريا.

ولفت إلى أنّ الحكومة تضع استراتيجيات وسياسات يتم تنفيذها من خلال أذرع الحكومة، لكن المجتمع بشكل عام يجب أن يعي الفكرة ويركز عليها.

واستكمل: «إنتو بتركزوا على إن الابن أو الابنة يجيب مجموع كويس ويدخل كلية الطب أو الهندسة.. لا بأس.. لكن إحنا عندنا 25 مليون في التعليم الأساسي.. مفيش حد يبقى متنحرر في المدرسة يشوف ويقول أنا عندي ولد عنده فرصة (في مجال المعلومات) وناخده نعلمه».

وأكمل: «عندما 4.5 مليون طالب بالجامعات.. مش قادرين نجيب منهم حد ونحط أعيننا على المجال ده».

ومركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من 15 شركة محلية / عالمية، وأكثر من 1200 مهندس / عامل، أكثر من 5000 ساعة عمل.