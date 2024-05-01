الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الشباب والرياضة تختتم فعاليات اللقاء الرياضي الشاطئي لطلاب المعاهد المصرية

اللقاء الرياضى لشباب
اللقاء الرياضى لشباب المعاهد العليا

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات اللقاء الرياضي الشاطئي لطلاب المعاهد المصرية العليا والمتوسطة للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأقيمت فعاليات اللقاء الرياضي بمشاركة ٢٠٠ طالب، يمثلون ١٥ معهدا (عالي ومتوسط) على مستوى جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من ٢٨ أبريل وحتى ١ مايو الجاري، على شاطئ معسكر الطلائع والشباب بمصيف ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وجاءت نتائج المسابقات كما يلي: -

أولًا: خماسي كرة القدم الشاطئية..

  • المركز الأول المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا.
    المركز الثاني المعهد الفني الصناعي بسوهاج.
    المركز الثالث المعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة.

ثانيًا: كرة الطائرة الشاطئية..

  • المركز الأول المعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة.
    المركز الثاني المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا.
    المركز الثالث المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنيا.

 ورش تنمية المهارات الفنية والكشفية للجوالين والجوالات بعين شمس

txt

"اقتصادية حقوق الإنسان" تبحث عن حلول لتعزيز دور الشباب

txt

"الرياضة" تعلن تنظيم حفل ختام مهرجان إبداع مراكز الشباب فى نسخته الرابعة

كما أطلقت وزارة الشباب والرياضة ورش تنمية المهارات الفنية والكشفية للجوالين والجوالات جامعة عين شمس  ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك خلال الفترة  28-30 ابريل الجاري بمقر المركز الكشفي الدائم بكلية زراعة جامعة عين شمس، بمشاركة مجموعة متميزة من قادة الكشافة المصرية.

وتضمن البرنامج التدريب على الحرف اليدوية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 (المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر) مثل (المكرمية، الخرز، الاركيت، الكروشية، استرنج ارت).

كما تم التدريب علي الورش الكشفية وحياة الخلاء لتنمية المهارات الإبداعية لدي الشباب بمشاركة 60 جوال وجوالة من عشائر كليات الجامعة (الزراعة، التجارة، الاداب، العلوم، الحقوق، التربية النوعية، الألسن، التربية، التمريض).

ويسعي المركز الكشفي بالجامعة إلي تعزيز روح التواصل وجعله يتفاعل مع حياة الخلاء والطبيعة، حتى يُصبح الفرد لديه صفات القائد الناجح.

وزير الشباب والرياضة كفر الشيخ وزارة التعليم العالي اللقاء الرياضي الشاطئي المعاهد المصرية المعاهد المصرية العليا والمتوسطة

مواد متعلقة

"اقتصادية حقوق الإنسان" تبحث عن حلول لتعزيز دور الشباب

"الرياضة" تعلن تنظيم حفل ختام مهرجان إبداع مراكز الشباب فى نسخته الرابعة

الأكثر قراءة

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

"حرامي وفضحني".. القصة الكاملة لسيدة قتلت نجل شقيقتها في دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني