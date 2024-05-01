الشباب والرياضة تختتم فعاليات اللقاء الرياضي الشاطئي لطلاب المعاهد المصرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات اللقاء الرياضي الشاطئي لطلاب المعاهد المصرية العليا والمتوسطة للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأقيمت فعاليات اللقاء الرياضي بمشاركة ٢٠٠ طالب، يمثلون ١٥ معهدا (عالي ومتوسط) على مستوى جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من ٢٨ أبريل وحتى ١ مايو الجاري، على شاطئ معسكر الطلائع والشباب بمصيف ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وجاءت نتائج المسابقات كما يلي: -

أولًا: خماسي كرة القدم الشاطئية..

المركز الأول المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا.

المركز الثاني المعهد الفني الصناعي بسوهاج.

المركز الثالث المعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة.

ثانيًا: كرة الطائرة الشاطئية..

المركز الأول المعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة.

المركز الثاني المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا.

المركز الثالث المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنيا.

ورش تنمية المهارات الفنية والكشفية للجوالين والجوالات بعين شمس

كما أطلقت وزارة الشباب والرياضة ورش تنمية المهارات الفنية والكشفية للجوالين والجوالات جامعة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك خلال الفترة 28-30 ابريل الجاري بمقر المركز الكشفي الدائم بكلية زراعة جامعة عين شمس، بمشاركة مجموعة متميزة من قادة الكشافة المصرية.

وتضمن البرنامج التدريب على الحرف اليدوية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 (المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر) مثل (المكرمية، الخرز، الاركيت، الكروشية، استرنج ارت).

كما تم التدريب علي الورش الكشفية وحياة الخلاء لتنمية المهارات الإبداعية لدي الشباب بمشاركة 60 جوال وجوالة من عشائر كليات الجامعة (الزراعة، التجارة، الاداب، العلوم، الحقوق، التربية النوعية، الألسن، التربية، التمريض).

ويسعي المركز الكشفي بالجامعة إلي تعزيز روح التواصل وجعله يتفاعل مع حياة الخلاء والطبيعة، حتى يُصبح الفرد لديه صفات القائد الناجح.