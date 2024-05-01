الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الرياضة" تعلن تنظيم حفل ختام مهرجان إبداع مراكز الشباب فى نسخته الرابعة

مهرجان إبداع
مهرجان إبداع

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم حفل ختام مهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الرابع فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية والمذمع إقامته في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري بمسرح الجلاء للقوات المسلحة، بحضور بعض الوزراء والمحافظين ولفيف من كبار الشخصيات العامة.

ويتضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية من شباب مراكز الشباب الفائزين في المهرجان وبمصاحبة الفنانة نادية مصطفى،  وفقرات استعراضية من فرق الفنون الشعبية بمديريات الشباب، وتكريم الفائزين فى مختلف مجالات المهرجان.

 انطلاق ثاني دورات  التنمية السياسية للشباب  بــ 4 محافظات

كما أطلقت وزارة الشباب والرياضة، ثاني دورات «التنمية السياسية للشباب» بـ4 محافظات ( القاهرة ؛ القليوبية ؛ الفيوم ؛ الدقهلية )، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب، وأعضاء نموذجي  محاكاة النواب والشيوخ بمراكز الشباب، وبحضور أساتذة متخصصين فى العلوم السياسية والقانون الدستورى والقانون العام، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة.

وشهدت الدورات في المحافظات سالفة الذكر، مشاركة واسعة حيث تحدثا الخبراء حول: "مشاركة الشباب نحو تقديم مقترحات ومبادرات إبداعية لتعزيز القيم الوطنية المجتمعية ورفع الوعي السياسي لديهم، حيث يُعد الشباب هم عماد الجمهورية الجديدة ويمثل تأهيلهم وبناء قدراتهم أساسا متينا لتعزيز دعائم تلك الجمهورية انطلاقا من قاعدة معرفية موثوقة.

وفي هذا الاطار تكتسب دورات التثقيف السياسي التي تنظمها الوزارة، أهمية قصوى أولوية أولى، حيث تسعى الى تحقيق عدة أهداف من أهمها: توفير المعلومات والمعارف السياسية الصحيحة حول تطور الدولة والمجتمع في مصر، وتأثيرها في محيطها الإقليمي والعالمي، وإعداد الكوادر القادرة على خوض غمار المجال العام والاستعداد لقيادة المستقبل على أرضية صلبة، سد منافذ الشائعات والأكاذيب التي تستهدف اهم ثروات هذا الوطن وهم الشباب، وتزويد الشباب بالآراء المتزنة الموضوعية التي تبني مجتمعًا مستقرًا ومتطورًا ومنطلقًا نحو الامام.

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بحضور 150طالب إفريقي.. “ورشة عمل تغير المناخ.. رؤى الشباب" بمكتبة الإسكندرية

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النائبة دينا هلالي تنظم صالون "رؤى الشباب" في نسخته الرابعة

وتتضّمنت الحلقات النقاشية عدد من المحاور البارزة:" المفاهيم السياسية وتعزيز المشاركة السياسية، قانون مباشرة الحقوق السياسية العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وانواع الحكومات "، وكذلك تنمية الوعى السياسى لدى أكبر عدد من شباب مصر،  وإعداد جيل واعٍ بإيجابية فى صنع القرار والتوعية بأهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب في المشاركة فى الحياة العامة والتدريب على حرية التعبير عن الرأى وقبول الآخر فى إطار ديمقراطى منظم".

ومن المقرر تنفيذ دورات التنمية السياسية داخل 108 مركز شباب وقاعات مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.

مهرجان إبداع وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب مراكز الشباب الموسم الرابع المجالات الثقافية والفنية

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