سوء المعاملة كلمة السر.. لماذا تهرب الفتيات من منازل أسرهن ؟

سوء معاملة أم خوف وحسن تربية.. قد يندفع بعض الآباء والأمهات في تربية أبنائهم ويحدث أحيانًا سوء فهم بينهم خوفًا على مصلحتهم دون أن يدري الأبناء نية الأهل فيكون تصرفهم فيه شيئًا من الأنانية سواء بالاختفاء أو الهروب مما يزيد من المشاكل مع الأهل.. في هذا التقرير وقعت العديد من حالات الهرب للفتيات بسبب معاملتهن في المنزل.

اختفاء فتاة في القليوبية

في محافظة القليوبية، تداول عبر موقع "فيس بوك" تغيب فتاة في القليوبية، وتبين أن آسرة الفتاة أبلغت عن اختفائها يوم 22 إبريل الماضي، وبتاريخ 26 إبريل حضرت المتغيبة من تلقاء نفسها إلى مسكن والدها.



وبسؤالها أفادت بأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لسوء معاملة والدها لها، وأنها تعرفت على إحدى السيدات بإحدى محطات مترو الأنفاق وقامت بالمبيت بمنزلها بمحافظة المنوفية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



هروب "فرح" فتاة الصف

وفي منطقة الصف، خرجت الطالبة فرح، 14 سنة من منزلها مدعية ذهابها لدرس خصوصي وعقب ذلك لم تعد مما جعل أسرتها تبلغ باختفائها وخطفها ولكن عقب 4 ليالي عادت.

وتبين أن فرح قررت الهروب من المنزل بسبب سوء معاملة والدتها لها، حيث كانت تضيق عليها الخناق وتجبرها على المذاكرة لساعات طويلة، بينما تعامل شقيقتها الصغرى بتساهل.



وسعت فرح للعمل لتنفق على نفسها ودراستها، فعملت في مطعم بمنطقة حلوان، وكانت تبيت في ساحة مسجد حتى علمت عن طريق الصدفة باحث عائلتها عنها، واتصلت فرح بوالدها هاتفيًا، وأبلغته بمكانها، فتم العثور عليها وإعادتها إلى منزلها.





اختفاء طالبة حقوق

أما «شيماء. م» طالبة الحقوق جامعة حلوان، اختفت من منزلها بقرية كفر طرخان، وانتشر الخبر سريعًا على مواقع التواصل، ونشرت العائلة صور شيماء مناشدة بأي معلومات عن مكانها.



وتم تحديد مكان اختفاء شيماء، واتضح أنها غادرت المنزل بإرادتها بسبب خلافات عائلية، حاملة معها مبلغ ٥ آلاف جنيه قيمة جمعية كانت تنوي تسديدها.





اختفاء طالبة بمعهد فتيات حلوان

أما الطالبة «نورهان.ع»، طالبة معهد فتيات حلوان أثناء ذهابها لآداء امتحان، اختفت مما أثرت خوف العديد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتضح أيضًا أنها غادرت المنزل بسبب خلافها مع والدها.