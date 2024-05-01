برنامج خاص للاعبين المحترفين قبل معسكر المنتخب المقبل

اتفق حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مع جهازه المعاون، على إعداد برنامج خاص للاعبين الدوليين المحترفين بالخارج، بسبب انتهاء الدوريات الأوربية قبل معسكر المنتخب المقرر إقامته يوم 27 مايو الجاري، استعدادًا لمباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وسيطرت حالة من الخوف على الجهاز الفني للمنتخب، خوفًا من تأثر اللاعبين المحترفين بتراجع مستواهم الفني أثناء التجمع المقبل لانتهاء دورياتهم قبل فترة من المعسكر.

ويحتل المنتخب صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين على منتخبي سيراليون بهدفين مقابل لاشيء وجيبوتى بـ6 أهداف.

ويأمل حسام حسن الذي تولى مهمة المنتخب مؤخرًا عقب رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب، في تحقيق الفوز بالمباراتين للأقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم.