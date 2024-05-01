الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

توتنهام يعلن انتهاء موسم ثنائي الفريق بسبب الإصابة

توتنهام
توتنهام

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا اليوم الأربعاء، انتهاء موسم ثنائي الفريق بن دافيز وتيمو فيرنر بسبب الإصابة.

وأكد أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للسبيرز، تعرض الثنائي لإصابة على مستوى الفخذ وسيغيبان لنهاية الموسم على أثرها.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، حيث ينافس على اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ويتبقى لتوتنهام 5 مباريات في مسابقة البريميرليج وهم تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، شيفيلد يونايتد وبيرنلي.

وحسم فريق أرسنال ديربي شمال لندن لصالحه، بانتصاره على ضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب توتنهام، في قمة الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

توتنهام دافيز فيرنر تيمو فيرنر بن دافيز تشيلسى

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