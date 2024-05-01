تعاون مركز التميز العلمي مع الجامعة العربية المفتوحة بمصر في مجال التدريب وريادة الأعمال

قال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين "مركز التميز العلمى والتكنولوجى" التابع لوزارة الإنتاج الحربى و"الجامعة العربية المفتوحة بمصر" فى مجال التدريب والتأهيل وريادة الأعمال.

يأتي ذلك فى ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزيرالدولة للإنتاج الحربى لكافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة بالانفتاح والتعاون مع كافة المؤسسات الصناعية والتدريبية والعلمية واستكمالا للدور الهام والخطوات البناءة التى توليها وزارة الانتاج الحربي لتحقيق آمال وتطلعات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالتدريب رغبة فى تحسين المهارات الفنية والعلمية للعمالة المصرية فى مختلف القطاعات وإعداد كوادر مؤهلة على أعلى مستوى لمواكبة التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل لدعم الصناعات الوطنية للانطلاق لصناعة متكاملة تساهم في زيادة الناتج المحلي،

البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك بين الجانبين



وأضاف "بكر" أن هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك بين الجانبين من خلال استغلال أحدث الإمكانيات المتاحة بمركز التميز العلمى والتكنولوجى فى مجال إعداد وتنفيذ مخطط تأهيل طلبة الجامعات لإمدادهم بمختلف المهارات الفنية التى تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى والأبحاث العلمية فى دعم الصناعات الوطنية للانطلاق لصناعة متكاملة تساهم في زيادة الناتج المحلى، واتفق الجانبان على تنظيم البرامج وورش العمل في مجالات الأمن والسلامة والصحة المهنية وبرامج تدريبية في إدارة المشاريع وبرامج تدريبية في تكنولوجيا المعلومات وإصدار واعتماد شهادات التدريب الخاصة بالدورات التدريبية من خلال عقود تنفيذية منفصلة، وكذلك تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وأي مجالات وأنشطة وأعمال ذات الصلة بالجامعة العربية المفتوحة في مصر والدول العربية.

-برامج متخصصة في التنمية البشرية ودعم المهارات وبناء القدرات الشخصية



ويقدم أيضًا مركز التميز العلمي والتكنولوجي للجامعة العربية المفتوحة بمصر من خلال هذا التعاون خطة محدثة تشمل برامج متخصصة في التنمية البشرية، ودعم المهارات وبناء القدرات الشخصية، وذلك من خلال مراعاة التوجه العالمي الحديث في التدريب والتطوير للعنصر البشري في كافة المجالات والقطاعات وبرامج التدريب المعاصرة وبرامج متنوعة وغير تقليدية في التحول الرقمي، والحوكمة، وتغيير المناخ، وسلاسل الامداد، والتصدير المعاصر والتى تعد من أساسيات ومتطلبات تطوير العنصر البشري في العالم الجديد الذي يعتمد كليًا على المعرفة والتكنولوجيا.



وقع البروتوكول الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى – رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى والدكتور محمود أبو النصر – رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر.