الأربعاء 01 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

بمشاركة وفود 85 دولة في «أغيثوا غزة»..دخول القافلة السابعة لـ«بيت الزكاة والصدقات» لقطاع غزة

صورة من قافلة مساعدات
صورة من قافلة مساعدات بيت الزكاة والصدقات لأهل غزة

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» دخول القافلة السابعة من الحملة العالمية «أغيثوا غزة» إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، فجر اليوم الأربعاء، وهي عبارة عن 115 شاحنة عملاقة تحمل على متنها 1840 طنًّا من المساعدات الإنسانية، بناءً على توجيهات فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة، ورئيس مجلس الأمناء، وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

 

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تفاصيل القافلة السابعة 

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء، أن القافلة السابعة، جاءت بمشاركة 85 دولة حول العالم، وتكونت من كميات كبيرة من الأرز، الدقيق، الزيوت، السمن، المكرونة، المعلبات سريعة التحضير، التمور، الأجبان، الألبان، المياه المعدنية، العصائر، المستلزمات الطبية الضرورية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، وتأمين احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الهمم، كما تضمنت القافلة المفروشات، والمراتب، والملابس التي تناسب جميع الأعمار، وكل ما يحتاجه أهلنا في غزة؛ للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يتعرضون لها.

جدير بالذكر، أن القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات تزامنت مع دخول العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة شهره السابع، وقد بلغت كمية المساعدات التي تمكَّن البيت من إدخالها لأهلنا في غزة نحو7840 طنًّا حتى الآن، بدعم من القيادة السياسية، والتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكيد على استمرار بيت الزكاة والصدقات والدولة المصرية في إغاثة أهلنا في غزة؛ لمنع المجاعة التي يتعرضون لها، وإنقاذ آلاف المصابين هناك.

يُذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص طُرقًا للتبرع لإغاثة غزة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3M0TWVM أو طلب مندوب البيت بالاتصال بالخط الساخن 15111، أو عن طريق InstaPay، أو حسابات البيت بجميع البنوك المصرية، وأن البيت مستمر في إغاثة غزة، والمشاركة في إعادة الإعمار بإذن الله.
 

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