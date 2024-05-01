احتفالاً بأعياد القيامة وشم النسيم.. استعدادات مكثفة بالمرافق والقطاعات الخدمية بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بفتح كافة الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين، تزامنًا مع احتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم لإضفاء جو من السعادة والفرحة وخلق متنفس حضاري للأهالي، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة، والاستمرار في تفعيل غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية لتلقى أي شكاوى على مدار الساعة والتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.



كما شدد محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق التام مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين، فضلًا عن التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لمتابعة الحالة العامة للنظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية ورفع تجمعات القمامة أول بأول وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.



وفي ذات السياق، كلف المحافظ مديري مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بالاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة وأماكن بيع الأسماك واللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمواد الغذائية، فضلاً عن التأكد من توافر السلع التموينية والمواد البترولية مع المرور الميداني على التجار التموينيين ومستودعات البوتاجاز لضمان توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية، كما وجه برفع درجة التأهب بالمستشفيات العامة والمركزية والمرور الدوري للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.



وعلى جانب آخر، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.



فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشوارع واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات فورية حيال المتعدين.