الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مطران المنوفية: لهذا تُغير الكنيسة مواضع الصلاة في أسبوع الألام

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحلول ثلاثاء أسبوع الألام أو بثلاثاء البصخة، وكلمة "بصخة" أو "البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح " ومعناها "الاجتياز" أو العبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام. وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أو بمعناها إلى معظم اللغات.  فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

وقال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، في كتاب محاضرات في علم اللاهوت الطقسي القبطي، إن كل الصلوات في أسبوع الألام تقام في الخورس الثاني أي خارج المحلة (خارج الخورس الأول): كما قال بولس: "فلنخرج إذًا إليه خارج المحلة حاملين عاره، وهو نفس المكان الذي يقول فيه الكاهن الخمس أرباع الخشوعية في أثناء دورة البخور والسبب في ذلك: أن السيد المسيح صلب خارج أورشليم.

وأضاف: وكانت ذبيحة الخطية تحرق خراج المحلة (الأقداس) وهذا كان يعني طرح الخطية خارج الإنسان لكي يتبرر الإنسان ويصير في بر وقداسه. 

من جانبه قال البابا الراحل شنودة الثالث عن أسبوع الألام، إن بعض النساك كانوا يطوون الأسبوع كله. أو يطوون ثلاثة أيام ويأكلون أكلة واحدة. ثم يطوون الثلاثة أيام الباقية. وكثير من المؤمنين كانوا لا يأكلون شيئًا من الخميس مساءًا حتى قداس العيد. وغالبيتهم كانوا لا يأكلون في أسبوع الآلام سوى الخبز والملح فقط وإن لم يستطيعوا, فالخبز والدقة. أما الضعفاء, فعلى الأقل كانوا لا يأكلون شيئًا حلو المذاق من الطعام الصيامي كالحلوى والمربى والعسل مثلًا. لأنه لا يليق بهم أن يأكلوا شيئًا حلوًا وهم يتذكرون آلام الرب لأجلهم. كما كانوا لا يأكلون طعاما مطبوخًا. بسبب النسك من جهة, ولكي لا يشغلهم إعداد الطعام عن العبادة من جهة أخرى. وفي كل هذا النسك كانوا يذكرون آلام السيد المسيح.

أسبوع الآلام أحتفالات أسبوع الألام أعياد أسبوع الالام البصخة المقدسة البصخة

مواد متعلقة

أسبوع الآلام.. حظر التقبيل فى الكنائس تذكيرًا بخيانة يهوذا

الأنبا متاؤس يشرح التقسيم الكامل لأسبوع الألام

صورة وتعليق.. دمار أورشليم وتحقيق نبؤة المسيح في ثلاثاء أسبوع الالام

الأقباط يحتفلون بحلول الثلاثاء من أسبوع الآلام.. فما ملامحه

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة الثلاثاء من البصخة المقدسة بطنطا

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى البار ممنون الصانع العجائب

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى 9 شهداء من القديسين

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القديسة كاترينا السيانية

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح على بعض المحافظات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

قرار عاجل للنائب العام بشأن اختصاصات حماية حقوق المسنين

أول تحرك من الزمالك بعد خطاب المحكمة الدولية فى قضية باتشيكو

اقتراح برلماني بالسماح للزوجة المعاقة بالجمع بين معاشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس