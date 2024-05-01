 ما هو التجلط المصاحب لمتلازمة نقص الصفيحات؟

اعترفت شركة AstraZeneca (AZ)، بأن لقاح فيروس كورونا، يمكن أن يسبب في "حالات نادرة جدًا" آثارًا جانبية مرتبطة بجلطة الدم، وفقًا لأوراق المحكمة المقتبسة في المملكة المتحدة.

ووفقا لتقرير عبر صحيفة ديلي تليجراف: جاء هذا الاعتراف في وثيقة قانونية قدمت إلى المحكمة العليا في لندن في فبرايرالماضي، في إطار دعوى جماعية رفعها 51 مدعيا.

"من المسلم به أن لقاح AZ يمكن، في حالات نادرة جدًا، أن يسبب TTS، الآلية السببية غير معروفة، علاوة على ذلك، يمكن أن يحدث TTS أيضًا في غياب لقاح AZ (أو أي لقاح).

ما هو تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات؟

"التخثر الناجم عن اللقاح مع متلازمة نقص الصفيحات (TTS) هو رد فعل مناعي شديد يحدث بعد التطعيم ضد كوفيد-19. كان يُعتقد في البداية أنه مرتبط باللقاحات المستندة إلى ناقلات فيروسية مثل جونسون آند جونسون/يانسن وأسترازينيكا-أكسفورد.

وقال الدكتور فيسويسفاران، استشاري أمراض الرئة التداخلية: قد تظهر الآثار الجانبية أيضًا مع لقاح كوفيشيلد، كما يؤدي التفاعل المناعي إلى تنشيط الصفائح الدموية ونظام التخثر ويمكن أن يسبب تجلط الدم الوريدي أو الشرياني وفي ظروف معينة يمكن أن يؤدي إلى نزيف ثانوي.

"إن اكتشاف الإصابة بتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات (TTS)، وهو حدث ضار غير عادي ولكنه ملحوظ قد يكون مرتبطًا بلقاح كوفيشيلد، قد فتح فصلًا جديدًا حول التطعيم ضد كوفيد-19، كطبيب قلب اليوم، أحاول فهم تعقيدات هذا التطعيم".

أعراض تحويل النص إلى كلام

يقول الدكتور فيسويسفاران، إن معدل الإصابة بـ TTS بين متلقي اللقاح يبدو أعلى حتى بين الأفراد الأصغر سنًا ومتلقي الجرعة الأولى ويمكن أن يظهر على شكل تخثر في مواقع غير عادية وأحيانًا مع نزيف.

ويضيف الخبير: "يوصف الصداع المستمر والمتفاقم تدريجيًا بالإضافة إلى الأعراض العصبية البؤرية مثل الاضطرابات البصرية بأنها علامات حمراء مبكرة للاشتباه في وجود VITT لدى المرضى".

وتوضيحًا للأعراض، يقول الدكتور فيشويسفاران: “يصاب غالبية هؤلاء المرضى بتجلط الدم في الأطراف السفلية والرئتين، ولكن يمكنهم أيضًا تطوير جلطات في مواقع غير عادية بما في ذلك الأوعية الدموية التي تغذي الأمعاء مثل الطحال أو البوابة أو المساريقي أو الغدة الكظرية أو المخ أو حتى الأوردة العينية”.

وأصيب الكثير من المرضى بسكتات دماغية ومضاعفات في القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب والسكتة القلبية والفشل وكذلك مرض السكري، أحد هذه المضاعفات هو تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات التي تنص على أن الأشخاص يصابون بجلطات دموية في الأوعية الدموية للأعضاء الحيوية والتي ترتبط أيضًا بانخفاض عدد الصفائح الدموية.

الأعراض مثل الصداع الشديد والسكتة الدماغية. يقول الدكتور جوبي كريشنا يدلاباتي، استشاري أمراض الرئة التداخلية والمدير السريري لمستشفيات ياشودا في حيدر أباد: "ألم في البطن وتورم في الساقين وضيق شديد في التنفس".

كيف يمكن علاجها

عند علاج المرضى الذين يعانون من TTS، يحتاج أطباء القلب إلى النظر بعناية في مخاطر تجلط الدم وقضايا النزيف، ومن أجل تقليل عبء تجلط الدم، لا يزال منع تخثر الدم ضروريًا، ولكن فقط بعد إجراء تقييم شامل لملف المخاطر الخاص بكل مريض والوثائق الداعمة، لمعرفة المزيد حول تأثيرات الأدوية المساعدة بما في ذلك الغلوبولين المناعي الوريدي، ونقل الصفائح الدموية.