تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي بدوري نايل.. الليلة

أصبح البحث عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، هو أكثر تداولا وقراءة على كافة محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي، الليلة بدوري نايل

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة الإسماعيلي الليلة

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير.

خط الدفاع.. محمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط.. أحمد نبيل كوكا ومروان عطية، وإمام عاشور وأحمد عبدالقادر، وبيرسي تاو.

خط الهجوم.. وسام أبو علي.

يأتي ذلك، بسبب رغبة السويسري مارسيل كولر، في إراحة بعض الأساسين وإعطاء فرص لبعض الوجوه الأخرى، بسبب ضغط المباريات المتتالية، حتى لا يتعرض أحد من القوأم الرئيسي للفريق للإصابة، وبالتالي يغيبون عن موقعتي الترجي التونسي، المرتقبتين في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يومي 18 و25 مايو الجاري.

موعد قمة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الـ20 بدوري نايل

تنطلق قمة الأهلي والإسماعيلي، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الـ20 بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، قمة الأهلي والإسماعيلي، في الجولة العشرون من مسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

مؤجلات الأهلي

يمتلك المارد الأحمر 8 مباريات مؤجلة متنوعة من مسابقة دوري نايل حتى الآن، أمام كلا من الاتحاد السكندري وفاركو، والداخلية وبيراميدز، وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر، والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، من الجولات الـ9 و11، و12 و13، و14 و17، و18 و19.