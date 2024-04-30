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تفاصيل زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

أحمد موسى
أحمد موسى

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، أجرى رئيس وزراء بيلاروسيا، رومان جولوفتشينكو، زيارة رسمية إلى مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.

في هذا السياق، أفاد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، بأن الزيارة شملت جولة تفقدية لرئيس الوزراء البيلاروسي في أروقة المجلس، تلاها لقاء بالغ الأهمية مع المستشار حنفي جبالي، وقد توجه بعدها جولوفتشينكو لعقد مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مقر الحكومة.

وأكد "موسى" أهمية الزيارة التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون، خاصة في ضوء التقدم التكنولوجي الذي تشهده بيلاروسيا في مجالات الزراعة والكيماويات والأسمدة، وأشار إلى أن بيلاروسيا، التي تُعد دولة زراعية وصناعية وسياحية بامتياز، قد استقطبت السياح الروس خلال فترات الأزمات السياحية، ما يعكس قوة ومرونة قطاعاتها المختلفة.

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