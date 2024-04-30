رسميًا.. وصول خطاب من المحكمة الدولية للزمالك بشأن قضية باتشيكو

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقي النادي لإخطار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بمد أجل الحكم في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق حتى يوم 31 يوليو المقبل.

وتقدم باتشيكو من قبل بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة، إضافة لقيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.

وبعدها أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" قرارًا بإلزام الزمالك بسداد 450 ألف يور لصالح المدرب البرتغالي، وهو ما اعترض عليه باتشيكو وتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية على الحكم الصادر.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب لإنهاء القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت سنوات وحمّلت ميزانية النادي قرابة 5 ملايين دولار.

قرار جوميز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز استئناف التدريبات الجماعية في الخامسة، مساء اليوم، على ملعب النادي عقب عودة بعثة الأبيض من غانا بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يأتي قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوميز، باستئناف التدريبات غدًا استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على استاد القاهرة.