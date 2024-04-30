محمد عبدالناصر: التقارير المشبوهة حول الاقتصاد محاولة بائسة للضغط على مصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن التقارير المشبوهة التي تصدرها بعض الوكالات الاقتصادية حول الوضع الاقتصادي المصري، هدفها الأساسي تشويه صورة مصر والضغط على القرار السياسي المصري ومحاولات بائسة للضغط على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هناك قاعدة وهي أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض.

إشادات المؤسسات الدولية

وأضاف عبدالناصر، خلال حواره صباح اليوم في برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية DMC، أن التقرير الذي صدر مؤخرًا عن إحدى الوكالات حول الاقتصاد المصري، تناسى وتجاهل عن عمد كافة الاشادات الدولية بالاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى مديرة صندوق النقد منذ ساعات أشادت بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى.

جذب استثمارات ضخمة

وأوضح الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، أن مصر نجحت في جذب استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعمل على زيادة النقد الأجنبي لدى الدولة وتعزز نمو الاقتصاد المصري وتوفر كذلك ملايين فرص العمل للشباب المصري.

شراكات مع كيانات كبرى وليس بيع للأصول

وأوضح عبدالناصر، أن مصر تعقد شراكات مع شركات وكيانات كبرى وهي عبارة عن استثمارات وليس بيع لأصول الدولة كما يردد البعض في محاولة لتشويه صورة الدولة المصرية، مشيدًا بتحركات الحكومة المصرية من أجل إشراك القطاع الخاص في العديد من المجالات وإفساح المجال أمامه حتى يكون قاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.