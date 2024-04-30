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محمد عبدالناصر: مصر تسعى لخلق رأي عام دولي داعم للقضية الفلسطينية (فيديو)

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن الدولة المصرية تتحرك على كافة الاتجاهات من أجل خلق رأي عام دولي وعالمي لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في القطاع، وصولا إلى الحل السياسي الشامل والعادل والمستدام للقضية الفلسطينية.

أهمية اتصال الرئيس السيسي وبايدن

وأضاف عبدالناصر، خلال حواره صباح اليوم في برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية DMC، أن الجميع يعلم أهمية الدور والتحرك المصري في ملف القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن اتصال الرئيس الأمريكي بايدن مع الرئيس السيسي بالأمس دليل على هذا الأمر، حيث ناقش الرئيسان أخر التطورات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وكذلك خطورة التصعيد العسكري في رفح الفلسطينية والتأكيد على ضرورة حل الدولتين.

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مسار المفاوضات بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية

وأوضح مدير تحرير الدستور، أن الدولة المصرية تقود مفاوضات جادة الأن بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل إقرار وقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين، متوقعًا نجاح تلك المفاوضات بعد زيارة الوفد الأمني لتل أبيب منذ أيام وكذلك وجود وفد من حركة حماس بالقاهرة أمس، قائلا «مصر قادرة على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف من أجل رفع المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة».

محمد عبدالناصر الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر جريدة الدستور القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار قطاع غزة المساعدات الإنسانية

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