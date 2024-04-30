مخاطر صحية يسببها "البارابين" في منتجات التجميل والمواد الغذائية

يعد اختيار المنتجات الخالية من البارابين ضمان لصحة واستدامة أفضل للأفراد والكوكب، حيث تم استخدام البارابين لفترة طويلة كمادة حافظة كيميائية حيث أثبت فائدته في إطالة العمر الافتراضي للعديد من المنتجات وضمان سلامة المستهلك، ولكن على مدى العقد الماضي، كانت هناك زيادة في القلق بشأن الآثار الطويلة الأجل للتعرض للبارابين، كما إن وجود البارابين في منتجات مثل العناية الشخصية والوجبات المجمدة والحلويات والمخللات ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية يشكل خطرًا على الصحة ويمكن أن يسبب أمراضًا خطيرة.

وفقا لموقع timesofindia، البارابين عبارة عن مواد حافظة كيميائية من صنع الإنسان يتم إضافتها إلى مجموعة من المنتجات لزيادة طول عمرها ومنع تكوين أي بكتيريا، حيث يستخدم على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية.

فيما يلي قائمة مرجعية من البارابين المستخدم في منتجات التجميل:

• إيثيل بارابين • بروبيل بارابين • إيزوبروبيل بارابين • ميثيل بارابين • إيزوبوتيل بارابين • بوتيل بارابين.

لماذا البارابين ضار؟

مشاكل في الإنجاب إلى جانب إثارة آثار ضارة على نمو الجريبات، ودورات الحيض الأقصر للفتيات والنساء في سن المراهقة، فإن البارابين يقلل أيضًا من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، كما أنها ضارة للنساء وأطفالهن أثناء الحمل وبعده، وخاصة للأمهات المرضعات.

حساسية الجلد وتهيجه البارابين هو السبب الرئيسي للطفح الجلدي، وخلايا النحل، والمسحات الحمراء على الجلد. وهذا يشمل التسبب في الالتهاب في حالات موجودة مسبقًا مثل الأكزيما والصدفية وغيرها.

رفع مستوى المخاطرة في علاج الأمراض الأيضية

هناك خطر متزايد للإصابة بأمراض مثل مرض السكري وحتى التسبب في السمنة عند استخدام البارابين في المواد الغذائية كمواد حافظة. أنها تميل إلى رفع مستويات هرمون الاستروجين، وتسبب مقاومة الأنسولين وحتى زيادة مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) لدى النساء.

كيفية التغلب على البارابين

*اختر المنتجات القابلة للتحلل والمواد الحافظة الطبيعية مثل الزعتر والقرنفل وزيت شجرة الشاي.

*التركيز على المنتجات التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E وإكليل الجبل وحمض الستريك.

*اختاري المنتجات التي تحتوي على سوربات البوتاسيوم والأحماض العضوية والجليسرين والصبار حتى المنتجات التي تحتوي على فينوكسي إيثانول وكابريليل جليكول جيدة لأنها تمنع نمو الميكروبات.