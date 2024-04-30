الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"التنمية الصناعية" تبحث مع مجلس المنسوجات الصيني سبل التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية

استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفدًا صناعيًا رفيع المستوى من مجلس المنسوجات والملابس الجاهزة الصيني برئاسة لينيو نفنج، لبحث سبل التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية المشتركة.

وكان في استقبال الوفد المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، وعدد كبير من قيادات الهيئة.

وحضر الاجتماع مجموعة من ممثلي المجلس الصيني ومجموعة من رجال الأعمال الصينيين أصحاب كبرى المشروعات النسيجية الصينية.

وأكد عنان خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين في إطار توجه الحكومة المصرية نحو توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية مع الحكومة الصينية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مجال التراخيص الصناعية وتطوير آليات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية وعرض الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن الفرصة سانحة الآن بشكل أكبر من أي وقت مضى، للتعاون الصناعي وفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الصينية مع توافر المناخ الاستثماري الملائم لمصر في ظل برامج التسهيلات غير المسبوقة التي أطلقتها الحكومة على المستوى القومي الاقتصادي والتشريعي.

وتأكد لينيو نفنج رئيس الوفد على عمق العلاقات المصرية الصينية على المستويين السياسي والاقتصادي. وأشار إلى أن المجلس يستهدف من خلال زيارته لمصر الاطلاع على الفرص الاستثمارية، خاصة مع الدور الكبير للاستثمار الصناعي في مصر على المستويين المحلي والأجنبي، مع التركيز على خبرات مصر في مجال الغزل والنسيج. 

وأكد أن هناك تجارب ناجحة في التعاون بين مصر والصين منذ مبادرة الحزام والطريق عام ٢٠١٣، مما يبشر بتعاون مثمر على المستويين الصناعي والتجاري. 

كما أشار إلى أن الشركات الحاضرة اليوم من أكبر الشركات الصينية في الصين ومن أكبر الشركات الرائدة في العالم بالنظر إلى حجم مساهمة الاستثمارات الصناعية الصينية في الاقتصاد العالمي. 

وأكد أن تلك الشركات تشمل جميع المراحل التصنيعية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة والطباعة وغيرها. كما أشار إلى أهمية التطور التقني والاهتمام بالبعد البيئي لهذه الصناعة في ظل تحديات تغير المناخ.

وأضاف أن هناك اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من الدولة الصينية نحو توجيه الصناعة لتمتد خارج الصين. وتأتي هذه الزيارة في سياق الاطلاع على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، لبحث فرص قيام الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالاستثمار المباشر في مصر وعمل تعاقدات تصنيعية، والتعرف على الحوافز الاستثمارية المتاحة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش عددًا من الطلبات الاستثمارية، مؤكدًا أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصينيين وتذليل كافة التحديات لتنفيذ مشروعاتهم.

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