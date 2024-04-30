رئيس "حدائق العاصمة" يستقبل مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" لمتابعة المشروعات القومية

استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على أعمال المرافق، في زيارة إلى مدينة حدائق العاصمة لمتابعة المشروعات القومية في محطات المياه والصرف الصحي وأعمال المرافق العامة في المدينة.

المشرف على أعمال المرافق بالمجتمعات: يتفقد تنفيذ محطة رافع المياه والصرف الصحي

وأجرى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في قطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات جولة تفقدية لمشروع تنفيذ محطة رافع المياه ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي ومشروع خط مياه 900 مم المغذي للمرحلة الثانية الإعلان الـ14.

وشدد المهندس أشرف فتحي محمود على ضرورة متابعة مستمرة من المسؤولين بالجهاز وتنبيه الشركات العاملة في تلك المشاريع بتكثيف الأعمال لزيادة نسب الإنجاز والانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها للاستفادة منها، حيث أن هذه المشروعات تخدم الحاجزين بالمرحلة الثانية من الإعلان الرابع عشر بمنطقة 2350 فدان.

كما استكمل المهندس عمار مندور الجولة مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية بالمرور على أعمال الطرق وتنفيذ أعمال شبكات الصرف والمياه الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية من الإعلان الرابع عشر بمنطقة 2350 فدان.

وأكد نائب مساعد رئيس هيئة المجتمعات المشرف على أعمال المرافق على أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة المنفذة للمشاريع لتنبيهها على زيادة نسب الإنجاز للمشروع، مؤكدًا على ضرورة التأكيد على الشركات بتوفير الخامات والمعدات والعمالة اللازمة لإنهاء تلك المشروعات بالجودة المطلوبة.

مساعد نائب هيئة المجتمعات: يشدد على الشركات برفع نسب انجاز المشاريع

وأكد نائب مساعد رئيس هيئة المجتمعات المشرفة على أعمال المرافق أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة في تنفيذ المشاريع للتنبيه على زيادة نسب الإنجاز للمشروع، مؤكدًا على ضرورة التأكيد على الشركات بتوفير الخامات والمعدات والعمالة اللازمة لإنهاء تلك المشروعات بالجودة المطلوبة.

وأكد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مسؤولي إدارة المرافق بالجهاز بضرورة التنسيق الدائم مع كافة القطاعات المتخصصة في هذا المجال، نظراً لأهمية ذلك لسكان المدينة.

ونوه مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية بأهمية رفع نسب إنجاز المشروعات القومية بحدائق العاصمة وفقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.