حفل زفافهما وشيك.. من هى هدى الناظر خطفت قلب أشهر عازب في الوسط الفني؟

تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان وخطيبته سيدة الأعمال هدى الناظر محركات البحث خلال الفترة الحالية؛ وذلك تزامنًا مع اقتراب حفل زفافهما، بعد أن تم عقد قرانهم منذ شهرين في جو عائلي خاص.. وخلال السطور التالية ترصد "الدستور" أهم المعلومات عن عروس مصطفى شعبان المرتقبة.

هدى الناظر هي مديرة أعمال الفنان عمرو دياب السابقة، والتي لُقِبت في فترة من الفترات بـ"الجندي المجهول" في حياة الهضبة بعد ما حققه من إنجازات خلال فترة توليها إدارة أعماله، في الفترة من 2007 حتى 2018، قبل أن ينتهي تعاقدهما بسبب الخلافات مع زوجته السابقة دينا الشربيني.

ووُلدت "الناظر" في القاهرة عام 1982، وحصلت على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الإمريكية بالقاهرة في عام 2006، وبدأت مسيرتها المهنية في مجال الإعلانات قبل الانتقال إلى مجال إدارة الأعمال الفنية.

ويعد الفنان مصطفى شعبان أشهر عازب في الوسط الفني لتخطيه الـ53 دون زواج، ما جعل أمر زفافه محل اهتمام بين متابعيه وجمهوره الذي يترقب الحفل خلال الفترة الحالية.

ويتواجد الفنان مصطفى شعبان حاليًا في الجزائر برفقة الفنان ماجد المصري ضمن جولة خارجية يجريها قبل حفل زفافه، حظى خلالها باستقبال حافل من الجمهور الجزائري المحب للفنان.

ومن ناحية أخرى، عرض مؤخرا للفنان مصطفى شعبان مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، وقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

