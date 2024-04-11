مصطفى شعبان يشيد بأداء سهر الصايغ فى "المعلم": ممثلة مشاعرها حقيقية (فيديو)

أبدى الفنان مصطفى شعبان إعجابه الكبير بقدرات وأداء العديد من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنانة سهر الصايغ، مؤكدا أن الصايغ تمتلك قدرة فائقة على تجسيد مشاعرها بشكل حقيقي ومؤثر.

وأضاف شعبان، في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة الحياة: "تتميز سهر بالالتزام الكامل في مواعيد التصوير، حيث تكون في المكان قبل الجميع، مما يعكس مهنيتها واحترافيتها".

وعن تجربته في مسلسل "المعلم"، أوضح شعبان: "كنت مخلصًا لشخصية المعلم، والناس صدقت دموعي في مشهد الوداع، وأعتقد أن أي رجل يمر بتلك اللحظة سيفعل ما فعله المعلم، حيث كتم دموعه أمام الناس وبكى أمامها".

وفيما يتعلق برغبته في إعادة تقديم فيلم، قال شعبان: "هذا أمر حقيقي، اتفقت مع المخرج مدحت العدل على تناول القصة بطريقة مبهرة ومبتكرة، الحدوتة تصلح لأي زمان، وسترصد مراحل كثيرة في مصر والوطن العربي".