الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مصطفى شعبان يرد على المقارنة بين سوق السمك فى "المعلم" وفيلم أحمد زكى

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

أكد الفنان مصطفى شعبان أهمية اختيار الأعمال بعناية، مشيرا إلى تركيزه بشكل كبير على التفاصيل الدقيقة منذ مرحلة الكتابة وحتى تنفيذ المسلسل، الأمر الذي ساعده في  نجاح مسلسله "المعلم".

وقال “شعبان”، في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة الحياة، إن الناس يشاهدون المسلسلات مثلما يتناولون الطعام في شهر رمضان، ولا يرغبون في تناول نوع واحد من الطعام، بل يتطلعون إلى تنوع مستمر، لذا يجب أن يشاهدوا الحالة بشكل كامل لتكون بمثابة إضافة لهم.

وعن سبب اختيار سوق السمك كمكان للمسلسل، قال شعبان: "سوق السمك صورة جديدة على الدراما، ولا يوجد تشابه بينه وبين شادر السمك للفنان أحمد زكي، على الرغم من أنني لا أمانع من المشاركة في عمل يُعاد إنتاجه مرة أخرى".

وأضاف: "عندما شاركت في مسلسل العار، هاجمني البعض في البداية، إلا أنني تلقيت تهنئة من الفنان نور الشريف نفسه على نجاح المسلسل، ومسلسل المعلم يمكن أن يتم تحويله إلى فيلم سينمائي، فهو يحمل قصة إنسانية معقدة تجمع بين الدراما والأكشن والحزن والفرح، وتعبيرات مختلطة تلامس قلوب المشاهدين".

المعلم الفنان مصطفى شعبان مصطفى شعبان عمرو الليثي واحد من الناس سوق السمك مسلسل العار نور الشريف شادر السمك أحمد زكي

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