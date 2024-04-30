الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قائمة الإسماعيلى.. إيهاب جلال يحشد القوة الضاربة للأهلى

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أعلن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة وجود باسم مرسي وخالد النبريصي، وجاءت كالآتي:

أحمد عادل عبد المنعم - محمد فوزي - كمال السيد - محمد عمار - محمد نصر - حمدي النقاز - عبد الكريم مصطفى - عصام صبحي - عماد حمدي - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد مخلوف - محمد حسن - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - نادر فرج - خالد النبريصي - باسم  مرسي - أحمد الشيخ - حمادة صلاح - إيريك تراوري

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، في السابعة مساء بعد غد الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار قمة مباريات الجولة العشرون بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/1.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي، في قمة مباريات الجولة العشرون بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

ويحتل الأهلي، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فقط.

استطاع المارد الأحمر، تحقيق الفوز في 6 مباريات و3 تعادلات، بينما تجرع مرارة الهزيمة في مواجهتي البنك الأهلي 4/3 وغريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1.

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