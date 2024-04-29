الإثنين 29 أبريل 2024
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حوادث

الإعدام شنقًا لربة منزل لاتهامها بقتل طفل رضيع بأكتوبر

ربة منزل - ارشيفية
ربة منزل - ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة ربة منزل بالإعدام شنقًا لاتهامها بقتل طفل رضيع بسبب وجود خلافات سابقة بينها وبين والد ووالدة المجنى عليه بالسادس من أكتوبر.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمة قتلت الطفل المجنى عليه "ص ي"والذى لم يتجاوز سنة وشهرين، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما وبين أهليته حيث زين لها الشيطان فكرة قتله، فعقدت العزم على إزهاق روحه، فأعدت مخططا محكما في سبيل الوصول لغايته، وأعدت سلاح الجريمة "غطاء رأس"، وانتظرت الفرصة وخلال نوم المجنى عليه ووالدته مستغرقين في سبات عميق ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم أول أكتوبر، بوجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالد ووالدة الطفل المجنى عليه وقررت الانتقام منهما وانتهزت الفرصة حال نوم والدته وضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى تأكدت من وفاته.

محكمة جنايات الجيزة ربة منزل الإعدام شنقا قتل طفل أمر الإحالة

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