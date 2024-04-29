تأكد إصابة محمد الشامى بجزع فى الرباط الداخلى للركبة

أثبتت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والموجات الصوتية التشخيصية والتي خضع لها اليوم محمد الشامي، مهاجم فريق نادي المصري، إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة عقب إصابة اللاعب خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الداخلية والتي أقيمت بالأمس ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري نايل والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد.

ومن جانبه، أكد محمد الشحات، طبيب الفريق، أن اللاعب سيبدأ على الفور برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ثلاثة أسابيع من الآن.

وكان على ماهر، المدير الفني للفريق، قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والعشرين من دوري نايل، والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في السابعة مساء الإثنين الموافق السادس من مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 34 نقطة.