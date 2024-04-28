المصرى يحتفظ بوصافة الدورى بعد الفوز على الداخلية

حافظ فريق الكرة الأول بالنادى المصرى على موقعه فى وصافة متصدر جدول الدورى الممتاز، بعد الفوز الصعب الذى حققه على الداخلية بهدف للاشيئ أحرزه التونسى معتز الزدام فى الدقيقة الخامسة والاخيرة للوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثانى.

وحصد الفريق البورسعيدى نقاط المباراة الثلاث، فى اللقاء الذى اقيم باستاد برج العرب اليوم الاحد فى اطار الجولة 20 للدورى الممتاز، بفوزه على الداخلية ليتقدم المصرى للمركز الثانى برصيد 34 نقطة فى المقابل استمر الداخلية بالمركز الاخير برصيد 11 نقطة.

كانت المباراة متوسطة المستوى، وواصل خلالة الفريق البورسعيدى عروضة المتواضعة وتعثر فى استغلال سيطرتة الى اهداف رغم مشاركة جميع مهاجمية وابرز لاعبيه بخط الوسط وان نجح فى اقتناص هدف غالى فى الثوانى الأخيرة.

ووشهدت المباراة مستوى متواضع من لاعب الفريق البورسعيدى، ظهر فى التمرير السيئ والبطء فى التحضير واكمال الهجمات والاستهانة بالمنافس الأخير بجدول المسابقة.

فى المقابل اجاد فريق الداخلية وتماسك لاعبوه دفاعا وهجوما خاصة فى الشوط الثانى وكادوا يخطفون النقاط الثلاث من الفرص التى لاحت لهم فى الشوط الثانى.

وفى الشوط الأول تعثرت جميع محاولات الفريق البورسعيدى فى اختراق دفاعات الداخلية طوال الشوط وحال التمرير السيئ وبط التحضير دون ترجمة سيطرة المصرى واستحواذه الكامل على مجريات اللعب فى مواجهة التراجع الدفاعى للداخلية لمنطقة الجزاء طوال الشوط.

واعتمد فريق الداخلية على الهجمات المرتدة القليلة والتى كشفت عن استمرار الارتباك الدفاع للمصرى.

وكانت ابرز فرص الشوط الأول اضاعها حسين فيصل للمصرى من انفراد تام فى الدقيقة 14 فى المقابل اضاع كليفين فرصة التقدم للداخلية من محاولة فردية تخطى خلالها 3 مدافعين للمصرى وانفرد ليتصدى الحارس محمود جاد لتسديدته الضعيفة.

وخسر المصرى مجهودات المهاجم محمد الشامى فى نهاية الشوط وحل الجزائرى غيلاس قناوى بدلا منه.