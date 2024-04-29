الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: افتتاح الرئيس لمركز البيانات سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية

أحمد الخشن، عضو مجلس
أحمد الخشن، عضو مجلس النواب

أكد أحمد الخشن، عضو مجلس النواب أهمية الخطوات التي تخطوها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على إحراز تقدم كبير في هذا المجال بما يعود بالنفع على التوسع في المجتمع الرقمي الشامل الذي يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

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نائبة تثمن تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية بالعاصمة الإدارية

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الحبال: مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يسهم فى النمو الاقتصادى

ولفت الخشن، في تصريح له اليوم، إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية سيلعب دورًا مهمًا في دعم الدولة المصرية، حيث سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير بيئة مناسبة للأعمال الرقمية، كما يسهم في تحسين كفاءة العمل الحكومي، علاوة على استهداف تعزيز الأمن السيبراني للبيانات الحكومية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال توفير بينة تحتية متطورة للخدمات الرقمية.

وأوضح عضو النواب أن مركز البيانات، سيُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير خدمات حكومية أفضل، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي، لافتًا إلى أن مصر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي العصري، باعتباره جزءًا رئيسيًا أصيلًا في هذا العالم.

واختتم بالتأكيد أن مركز البيانات والحوسبة السحابية، يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم التكنولوجي، وهو السمة السائدة فى العصر الحديث، وبتوجيهات واضحة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس.

 

الصافي عبدالعال: افتتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية انطلاقة ضخمة في التحول الرقمي داخل الجمهورية الجديدة

أكد الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية، يؤكد الجهود المستمرة للدولة المصرية فيما يتعلق بالتحول الرقمى لكل القطاعات والمجالات المختلفة، والتطور الكبير والشامل الذى تسعى إليه مصر عبر الجمهورية الجديدة.

وأشار الصافي عبدالعال في تصريحات له اليوم، إلى أن حديث السيسى عن التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي وأهميته فى إثراء الحياة بشكل كامل، أكد ريادة مصر ومواكبتها للعصر وبذل كل ما تقدر عليه تحت قيادته للانطلاق في المستقبل وتكنولوجيا المعلومات.

النائب احمد الخشن مجلس النواب القيادة السياسية الجمهورية الجديدة مجال الاتصالات

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