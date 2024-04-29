متحدث "الوزراء" عن اللاجئين: نسعى للتنسيق مع الجهات الدولية لدعم مصر في مواجهة الأعباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء اليوم أوضح أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مصر استقبلت المزيد من الضيوف وغير المصريين من عدة دول خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن هذا الأمر يلقي أعباءً على الدولة المصرية.

وأشار إلى أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا وهي قيمة تتحملها الدولة المصرية، موضحًا أن الدولة تقوم بعمل حصر دقيق لتلك الأعباء حتى يتم التنسيق مع الجهات المانحة الدولية؛ لتقديم الدعم لمصر لمواجهة تلك الأعباء.