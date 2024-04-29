الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث "الوزراء": الوضع فى غزة يحتاج اهتمامًا كبيرًا من المجتمع الدولى

غزة
غزة

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الوضع في الشرق الأوسط، خاصة الحرب في غزة أمر مهم يحتاج اهتماما كبيار من المجتمع الدولي.

وأضاف الحمصاني في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على قناة "الحياة"، أن الحرب في غزة لها انعكاسات على الوضع الاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أنه بناءً على ذلك كانت هناك جلسة مخصصة للوضع في غزة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة العربية السعودية أمس واليوم.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبّر بكل وضوح عن موقف الدولة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وما يتعرضون له منذ بداية الحرب، وانعكاسات هذا الأمر سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية على المنطقة وعلى مصر تحديدًا.

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