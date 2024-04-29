"الكأس" يكشف كواليس حصول ناشئي الفراعنة على بطولة شمال إفريقيا

تحدث أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 ، عن الأسباب التى ساعدت فريقه للتتويج بلقب بطولة شمال افريقيا الودية التى أقيمت مؤخرا فى الجزائر.

وتوج منتخب مصر للناشئين بلقب النسخة الأخيرة من بطولة شمال افريقيا، التي أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 16 وحتى 27 أبريل الجاري.

وأكد نجم الفراعنة السابق، أن فوز ناشئى الفراعنة بلقب بطولة شمال إفريقيا جاء نتيجة جهد كبير قام به اللاعبين والجهاز الفني،طوال الفترة الماضية، بجانب دعم من اتحاد الكرة، والإدارة الفنية.

وأوضح الكأس أن الجهاز الفني للفريق عمل طوال فترة البطولة وما قبلها، بكل جهد من اجل تحقيق هدف واحد، هو تجهيز الفريق بالشكل الأمثل، من أجل القادم وليس هذه البطولة الودية فحسب.

وأكد مدرب ناشئو الفراعنة على أنه منذ اليوم الأول لمعسكر المنتخب الخاص بالبطولة أكد للاعبين أن الجهاز الفني يستهدف تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج جيدة، وليس مجرد الاكتفاء فقط بتقديم أداء مشرف، وكان اللاعبون على قدر المسئولية فى الألتزام وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى.

وأشار المدير الفني لمنتخب الناشئين أن بطولة شمال إفريقيا ورغم كونها بطولة ودية إلا أنها خطوة جيدة على طريق إعداد وتجهيز المنتخب استعدادًا للمرحلة المقبلة، والتي سيشارك خلال المنتخب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين.

ويضم الجهاز المعاون لمنتخب الناشئين كل من محمد إبراهيم المدرب العام ورامي عادل المدرب المساعد وأحمد فوزي مدرب حراس المرمى.

وبات منتخب الناشئين هو اول منتخب من منتخبات المراحل السنية يحقق بطولة ودية بعد فشل جميع المنتخبات التى سبق وأن شاركت فى تلك البطولات على مدار السنوات الاخيرة فى عهد مجلس ادارة الاتحاد الحالى برئاسة جمال علام.