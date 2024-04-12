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محمد الباز

رياضة

منتخب الناشئين مواليد 2008 يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لدورة شمال أفريقيا

جمال علام مع الجهاز
جمال علام مع الجهاز الفني ولاعبي منتخب مواليد 2008

دخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 معسكرًا مغلقًا أمس استعدادا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا لمواليد 2007 المقرر إقامتها في الجزائر خلال الفترة من 16 وحتى 26 أبريل الجاري بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة تونس يوم 18 أبريل الجاري ثم يواجه ليببا والمغرب ثم الجزائر.

وأكد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب 2008 أهمية المشاركة في بطولة شمال إفريقيا وأنها تمثل أهمية كبيرة له للوقوف على مستوى اللاعبين.

وقال الكاس إن المشاركة في البطولة رغم أنها أكبر من الفئة العمرية للاعبي منتخب 2008 لكنها ستوفراحتكاكا قويا للاعبين إضافة إلى تعودهم على اللعب في مثل هذه الأجواء.

وأشار إلى إنه عقد عددا من الاجتماعات مع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة وطالبهم بالتركيز وعدم التفكير في أنهم سيواجهون لاعبين أكبر منهم سنا لافتا إلى أنه على ثقة تامة في اللاعبين لتقديم أداء مشرف في البطولة يليق باسم منتخب مصر ثم المنافسة بقوة على حصد اللقب.

وأضاف المدير الفني لمنتخب الناشئين أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لإقامة معسكرات أخرى للمنتخب من أجل استقدام اللاعبين مزدوجي الجنسية والتعرف على مستواهم من خلال رؤيتهم داخل الملعب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر مؤكدًا أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين.

ووجه أحمد الكاس شكره إلى مجلس ادارة اتحاد الكرة وخاصة جمال علام رئيس الاتحاد وعامر حسين عضو المجلس على تلبيتهما احتياجات المنتخب في الفترة الأخيرة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا ومحمد إبراهيم مدربا عاما ورامي عادل مدربا مساعدا وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى وأيمن حافظ مديرا إداريا والدكتورعمرو طه طبيب المنتخب والدكتور محمد الششتاوي للعلاج طبيعي والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل بدني ومحمد السيد تدليك وشريف نعيم مسؤول مهمات.

منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بطولة شمال افريقيا أحمد الكاس جمال علام عامر حسين

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