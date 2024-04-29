الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الأهلي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي،  مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب ضمن مباريات الدوي الممتاز.

واتسم المران بالجدية والحماس بين اللاعبين نظرًا لأهمية اللقاء، ولحاجة الفريق لتحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة.

وشهد المران حضور عماد سليمان المشرف العام على الفريق وشوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي.

ويتجه الفريق إلى الإسكندرية صباح غد الثلاثاء للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراتى الأهلي وفاركو.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء السبت على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي أمس بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي أمس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

الاسماعيلى الاهلى الأهلى والإسماعيلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي إيهاب جلال المدير الفنى لقلعة الدراويش

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