أزمة المحامين تتصاعد: ماذا حدث في أول يوم لمقاطعة المستشار بهاء المري؟

استجاب محامو المنصورة، الإثنين، لقرار نقابة المحامين الفرعية بتعليق الحضور أمام المستشار بهاء المري، بسبب الأزمة الأخيرة معه.

ووفق عدد من المحامين فقد شهدت جلسة اليوم وهى الأولى منذ قرار التعليق، التزام كامل من المحامين بعدم الحضور أمام دائرة استئناف جنايات المنصورة، بما دفع المستشار بهاء المري لتأجيل الجلسة.

وحضر أمام قاعة الجلسة عدد من المحامين أعضاء مجلس النقابة الفرعية وكذلك المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة.

احتواء الأزمة

وسبق أن التقى عبدالحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأحد، المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة رئيس مجلس التأديب، على خلفية الأزمة المثارة بشأن أحد رؤساء محكمة الجنايات بالمنصورة؛ حيث اتفق الطرفان على ضرورة احتواء الأزمة حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص لإشعال الفتنة وتحويل التصرف الفردي إلى حالة عامة، والعمل على تعميق الخلاف والصدع بين شريكي العدالة من المحاماة والسلطة القضائية بدلًا من العمل على رأبه.

من جانبه، أعرب المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، عن عميق تقديره للمحاماة ورسالتها ومكانتها الرفيعة في منظومة العدالة وللقائمين عليها من المحامين وهم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة من واقع التاريخ وبنص الدستور والقانون.

واتفق الطرفان على احتواء الأزمة ونزع فتيلها، بلقاء يضم جميع الأطراف المعنية يتم عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري.

قرارات الفرعية

وسبق أن أصدرت نقابة محامي الدقهلية، بيانا رسميا بشأن الخلاف مع المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة.

وجاء في البيان أنه أثناء حضور أعضاء النقابة العامة مع أعضاء مجلس نقابة جنوب الدقهلية أمام الدائرة الأولى استئناف جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري وعند النداء على رول (1) تقدم السادة الأعضاء لإثبات حضورهم في محضر الجلسة، إذا بالمستشار رئيس الدائرة يقول (لا وقت للعبث - رفعت الجلسة)".

أضاف: عقب ذلك تم عقد اجتماع طارئ بغرفة المحامين بمحكمة جنايات المنصورة بحضور مجلس نقابة جنوب الدقهلية نقيبا وأعضاء وأعضاء النقابة العامة بحضور بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية.

وقرر مجلس النقابة الفرعية الآتي:

أولا: مقاطعة حضور جميع المحامين أمام الدائرة الأولى استئناف جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري وحتى إشعار آخر ومن يخالف ذلك يتم محاسبته تأديبيا.

ثانيًا: رفع الأمر للنقيب العام ومجلس مجلس النقابة العامة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن هذه الواقعة مع دعوته لاجتماع طارئ بالمنصورة في أقرب وقت ممكن، وأكد مجلس نقابة جنوب الدقهلية أنه في حالة انعقاد دائم".