دبلوماسى سابق عن كلمة رئيس الوزراء بالمنتدى الاقتصادي العالمى: "أثرت فى الحضور"

أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بكلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى أنه كان ملمًا بملف القضية الفلسطينية بصورة أثرت في الحضور، مما دعا الحضور إلى التصفيق الحار.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة اليوم، أن كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تؤكد أن الحق في صف مصر، ودائمًا صاحب الحق قوي وله القدرة على الحديث، معقبًا: "نحن أصحاب قضية عادلة، ونطالب العالم، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو علاقاتنا الثنائية ونوظف كل هذا من أجل دعم موقف إخواننا في فلسطين وغزة، ونأمل من الله أن تنتهي هذه الحرب وهذه المجزرة غير الإنسانية".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شارك في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسيجريد كاج، كبير منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والسيد سامر خوري، رئيس شركة اتحاد المقاولين العالمية "CCC"، وأدار الجلسة أحد مسئولى المنتدى الاقتصادي العالمي.