الإثنين 29 أبريل 2024
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لبنى عسل: مصر من أوائل الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك

لبنى عسل
لبنى عسل

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، مشيرة إلى أن مصر تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام ووحدة أراضي البوسنة والهرسك.

وأضافت "عسل" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الرئيس السيسي أكد اليوم أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك سيكون لها انعكاس مباشر على طبيعة العلاقات المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والبوسنة والهرسك.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد أنه سيتم استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ما بين مصر والبوسنة والهرسك، ما سيؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

مصر البوسنة والهرسك لبنى عسل الحياة اليوم قناة الحياة

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