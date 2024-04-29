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الثقافة

تفاصيل صالون الموسيقي والفنون بمتحف الإسكندرية القومي.. الأربعاء

صالون الموسيقى والفنون
صالون الموسيقى والفنون

ينظم متحف الإسكندرية القومي بالتعاون مع جمعية أصدقاء الموسيقي والفنون بالإسكندرية الصالون الثقافي"إبداعات شبابية"، ندوة تحمل عنوان "العين تسمع والأذن ترى"، وذلك يوم الأربعاء 1 مايو، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بحديقة وقاعة المحاضرات بمتحف الإسكندرية.

تفاصيل صالون الموسيقى والفنون بمتحف الإسكندرية القومي

ويشارك في الندوة، الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الموسيقى والفنون، والفنان الدكتور محمد شاكر عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق، ويصاحب الندوة معرض فني لإبداعات الشباب في التصوير والرسم.

وقال صالون الموسيقى والفنون: نتطلع دائمًا للتنوع الثقافي والفكري ونحرص على المشاركة المجتمعية مع جهات المجتمع المختلفة من أجل تشجيع المواهب الشبابية وإبراز دور المتحف في مختلف النواحي الثقافية والفنية.

"إبداعات شبابية" تفاصيل صالون الموسيقى والفنون بمتحف الإسكندرية القومي
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عن متحف الإسكندرية القومي

يتكون المتحف من طابقين الدور الأول مدخل القص، والثاني، وهناك بدروم، ومخبأ أيضًا، وحديقة كبيرة ومسرح، حيث خصص الجزء الأسفل من مبنى المتحف للآثار الفرعونية، وجزء المدخل (الدور الأول) للقسم اليوناني الروماني.

أما الدور الثاني، فتعود آثاره إلى الفترة المسيحية والعصر الإسلامي والعصر الحديث، وضم المتحف مجموعة من  الآثار جزء منها من القطع الأثرية بالمتحف اليوناني الروماني قبل إغلاقه، وجزء من المخازن، ووضعت مجموعة كبيرة للعرض في المتحف.

ويحوي المتحف 1395 قطعة أثرية تحكي تاريخ مصر عبر العصور، بداية من مصر القديمة ثم العصر الهللينستي، اليوناني الروماني، ومصر القبطية والإسلامية والحديثة.

كما يضم المتاحف الأثري على 1800  قطعة أثرية تشمل جميع العصور بدءًا من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث وتصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور وقد تم احضار هذه القطع الاثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الاسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والاثار الغارقة والاثار الاسلامية بالاسكندرية.

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