ترتيب فرق مجموعة الصعود بعد هزيمة وادي دجلة أمام بتروجت وابتعاده عن المنافسة

قضى بتروجت على أمال فريق وادي دجلة في المنافسة على الصعود للدور الممتاز بعد فوزه عليه 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبوت في الأسبوع الثامن لمجموعة الصعود في دوري المحترفين ليرتفع رصيد بتروجت إلى 61 نقطة ويتوقف رصيد وادي دجلة عند 45 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف سجله أحمد رضا في الدقيقة السابعة عندما مرر سامح إبراهيم كرة عرضية من ركلة حرة انقض عليها أحمد رضا وسددها برأسه داخل المرمى.

اتيحت أكثر من فرصة لوادي دجلة لادراك التعادل أهدرها محمود دياسطي وأكرم عبد ربه وكاماتشو كما أتيحت فرصتين لبتروجت

لحامد حمدان وسامح إبراهيم الذي انفرد وسدد كرة قوية أنقذها عبد الكافي رجب حارس وادي دجلة ببراعة.

في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني مرر خالد أبوزيادة كرة عرضية سددها مصطفى الجمل برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني لبتروجت.

وفي الدقيقة 53 تلقى أكرم عبد ربه كرة عرضية أمام المرمي وهيأها برأسه للبديل علي حسين الذي سددها داخل المرمى مسجلا الهدف الأول لوادي دجلة.

واصل وادي دجلة هجومه بحثا عن هدف التعادل وفي الدقيقة 72 تلقى علي حسين الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع ثم الأخر وانفرد بالحارس محمد أبوالنجا الذي أنقذ مرماه ببراعة..وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سدد أكرم عبد ربه كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها الحارس محمد أبوالنجا وارتدت الهجمة وانطلق وينفول كوبينا في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء وانفرد بالحارس وسجل هدف بتروجت الثالث.

ترتيب فرق مجموعة الصعود بعد الأسبوع الثامن

1.بتروجت 61 نقطة

2.غزل المحلة 49 نقطة

3.حرس الحدود 48 نقطة

4.لافيينا 45 نقطة

5.وادي دجلة 45 نقطة

6.طنطا 39 نقطة

7.السكة الحديد 38 نقطة

8.بروكسي 37 نقطة

9.راية 37 نقطة

10.القناة 35 نقطة.