واس: الاجتماع السداسى العربى مع بلينكن ناقش الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية

أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين، أن الاجتماع السداسي العربي مع بلينكن ناقش الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مضيفًا أن الاجتماع السداسي العربي مع بلينكن ناقش آليات تسهيل دخول المساعدات لغزة.

تحذير عربي من العملية البرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

وحذر وزراء خارجية 6 دول عربية من بينها مصر، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، السبت، من عملية برية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، حسب وزارة الخارجية المصرية.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، مساء أمس السبت، في الاجتماع التشاوري الوزاري للدول العربية الست المعنية بمتابعة التطورات في فلسطين وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما حضر الاجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر وفلسطين.

وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول جهود الوساطة المصرية القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتنسيق المواقف العربية بهذا الشأن.

وجدد شكري خلال اللقاء التحذير من مخاطر الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية وعواقبه الإنسانية الكارثية المحتملة على أكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني والإضرار بالأمن الإقليمي.

وأكد المشاركون في الاجتماع رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وتناولت مباحثات المسؤولين سبل تنفيذ الرؤية العربية؛ لإنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية، والوصول إلى أفق سياسي جدي لدعم القضية الفلسطينية.

وشدد شكري على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وفق القرارات الدولية وأهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

ويعتزم وزراء الخارجية الستة عقد اجتماع تنسيقي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 29 أبريل المقبل؛ لمتابعة وقف الحرب ومعالجة الوضع الإنساني ومناقشة مستقبل القضية الفلسطينية.

في السياق، تعد زيارة بلينكن هي الجولة السابعة منذ 7 أكتوبر الماضي، التي تتضمن 3 دول هى المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل في ظل التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح.