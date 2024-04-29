11 نائبًا ديمقراطيًا يطالبون جامعة كولومبيا بحل المخيم المؤيد للفلسطينيين

في علامة على تصاعد الضغط السياسي على جامعة كولومبيا، كتب 21 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب رسالة لمجلس أمناء جامعة كولومبيا اليوم يطالبونهم فيها بحل المخيم المؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي أو التنحي.

وكتب المشرعون:“لقد حان الوقت للجامعة أن تتصرف بشكل حاسم، وتفكك المخيم وتضمن سلامة وأمن جميع طلابها”.

كولومبيا ممتثلة للباب السادس من قانون الجقوق المدنية

وتتضمن الرسالة، بقيادة النائبين جوش جوتهايمر ودان جولدمان أن المتظاهرين "غير راغبين في الدخول في اتفاق معقول للحل" - وهو الأمر الذي يقول المشرعون إنه يجب أن يحدث لجعل كولومبيا ممتثلة للباب السادس من قانون الحقوق المدنية، وأضافوا لقد انتهى وقت التفاوض.

وكتب الديمقراطيون في مجلس النواب:“حان وقت العمل”، "إنها في نهاية المطاف مسؤولية مجلس الأمناء للتصرف. إذا كان أي من الأمناء غير راغبين في القيام بذلك، فيجب عليهم الاستقالة حتى يمكن استبدالهم بأفراد يدعمون الالتزامات القانونية للجامعة بموجب الباب السادس.

الرسالة، التي نشرها موقع أكسيوس لأول مرة وقعها النائب ستيني هوير، زعيم الأغلبية السابق في مجلس النواب، مثل النواب آدم شيف، ودين فيليبس، وديبي واسرمان شولتز، وريتشي توريس.

وتؤدي هذه الجهود إلى زيادة الضغوط السياسية على مسؤولي كولومبيا بعد أن دعا بعض الجمهوريين البارزين في السابق رئيس كولومبيا مينوش شفيق إلى التنحي.

ورفض مسؤولو كولومبيا التعليق لشبكة CNN مباشرة على الرسالة.

ومع ذلك، أصدر شفيق بيانا يوم الاثنين تعهد فيه بإقامة حفل التخرج على الرغم من الاضطرابات في الحرم الجامعي. وقال شفيق إن المفاوضات مع الطلاب المتظاهرين فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تفكيك المعسكر والالتزام بسياسات كولومبيا.

وكتب شفيق: “للأسف لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق”.

وفي كلمته أمام الطلاب اليهود وغيرهم ممن “وجدوا الأجواء غير محتملة في الأسابيع الأخيرة”، أكد شفيق على أن الجامعة “ملتزمة بجعل كولومبيا آمنة للجميع”.