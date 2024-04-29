برلماني: افتتاح الرئيس لمركز الحوسبة السحابية انطلاقة حقيقية نحو التحول الرقمي

أكد الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية، يؤكد على الجهود المستمرة للدولة المصرية، فيما يتعلق بالتحول الرقمى لكافة القطاعات والمجالات المختلفة، والتطور الكبير والشامل الذى تسعى إلى مصر عبر الجمهورية الجديدة.

وأشار “عبد العال” في تصريحات له اليوم، إلى أن حديث الرئيس السيسى عن التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي وأهميته فى إثراء الحياة بشكل كامل، أكد ريادة مصر ومواكبتها للعصر وبذل كل ما تقدر عليه تحت قيادته للانطلاق في المستقبل وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مركز البيانات يسهم فى تعزيز جهود الدولة فى التحول الرقمي، ويعد مشروع استراتيجى لتعزيز المناخ الاستثمارى فى البلاد، ودعم بناء الجمهورية الجديدة.

واعتبر نائب الاسكندرية، أن مركز البيانات الرئيسى للدولة ومركز البيانات التبادلي إنجاز حقيقى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بالاشارة إلى العوائد الاقتصادية للمركز، ومنها العمل على توفير آلاف من فرص العمل بمقابل مالى كبير، خاصة أن مركز البيانات والحوسبة السحابية، أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة الذكاء الاصطناعى، كما يساهم فى خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة، وانطلاق قوية داخل مجالات العصر وتكنولوجيا المعلومات.

برلماني: مركز الحوسبة السحابية انطلاقة حقيقية فى مجال الرقمنة



قال النائب محمد صلاح بدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية هو تأكيد على رؤية القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، على بناء مستقبل مصر الجديدة، بالارتكاز على دعائم العلم والتكنولوجيا والابتكار، كلغة للعصر وأداة أساسية للتقدم والتنمية، مشددًا على أنه انطلاقة حقيقية فى مجال الرقمنة بسرعة تتناسب مع تطور العالم.

وثمن"البدري" في تصريحات له اليوم، الطفرة التكنولوجية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية بالعاصمة الإدارية هو تكليلًا لهذه الجهود المكثفة من مؤسسات الدولة المصرية، وللاستثمارات الكبرى التي تضم ضخها في البنية التحتية في مصر.