الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

ضربها بالسكين ونقلها للمستشفى.. مندوب مبيعات ينتقم من طليقته في الشيخ زايد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام مندوب مبيعات بطعن طليقته انتقاما منها لرفضها العودة لعصمته، حيث قام بتوجيه طعنة لها باستخدام سلاح أبيض، ثم نقلها إلى المستشفى بالشيخ زايد.

وقال المتهم خلال التحقيقات التي أجرتها معه النيابة إنه كان يعاقبها على رفضها المستمر بالعودة لعصمته بعد تطليقها، وأثناء زيارته لابنته طلب منها العودة ولكنها أصرت على الرفض، فأصابه الغضب واستل سكينًا وقام بتوجيه طعنة في ظهرها.

وعندما شاهدها تنزف الدماء، قام بحملها وأسرع بها إلى المستشفى، مرددًا: "مصدقتش إني عملت في أم بنتي كده، أنا مكنتش أقصد".

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تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة في الظهر وأفاد مرافقها "طليقها" انه طعنها بسلاح أبيض وقام بنقلها إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء رؤية المتهم لطفلته طلب من طليقته المجني عليها العودة له مرة أخرى وعند رفضها نشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بطعنها بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته وقام بنقلها إلى المستشفى مبررا فعلته "بحبها ومش عاوزه ترجعلي" وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة مندوب مبيعات طعن طليقته الشيخ زايد قسم شرطة ثان الشيخ زايد

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